За лето посетители потратили в парке Маяковского 320 миллионов рублей

Руководитель парка Маяковского подвел промежуточные итоги работы за 2021 год. Только с мая по конец августа посетители потратили в парке 320 миллионов рублей: на еду, напитки, аттракционы и прочее. Выручка парка выросла в два раза с 2019 года. Меньше стали «зарабатывать» собственные аттракционы, многие из которых попросту закрылись, больше стал приносить обновленный фудкорт.

«За май-август этого года посетители парка Маяковского потратили у нас не менее 320 млн рублей. В казне парка от этой суммы осталось чуть больше 80 млн рублей – каждый четвертый потраченный рубль оказался в учреждении. Динамика? С прошлым годом сравнивать бесполезно – летом 2020-го парк работал только в августе, а до этого был «пандемийно» закрыт. По сравнению с 2019 годом динамика выглядит внушительно – двукратный рост выручки парка», – написал на своей странице в фейсбуке директор парка Маяковского Павел Зубакин.

Больше всего денег – 61% – парку в этом году принесли аттракционы партнеров (в 2019 году было 23%). В кафе, ресторанах и киосках фудкорта посетители потратили в 3,5 раза больше, чем в 2019 году. Доля общепита в общей структуре выручки парка – 18% (была 11%). А вот собственные аттракционы ЦПКиО заработали на 8,5 миллиона меньше, чем раньше: 17 миллионов – вместо 25,5.

«В 2019 году на эту статью дохода приходилось 66% от всех доходов, в текущем – 21%. Что случилось? Во-первых, были демонтированы наши небезопасные аттракционы, которые не смогли пройти техническое освидетельствование, во-вторых, весь сезон, к сожалению, отсутствовало наше колесо обозрения. Если б мы знали, что изготовитель оборудования задержит его на полгода, мы бы, конечно, не убрали его весной. И тогда цифры за 2019 и 2021 год по парковым аттракционам были бы сопоставимыми», – пояснил Павел Зубакин.

Заработанные деньги руководство парка обещает вложить в дальнейшее обустройство: новые дорожки, скамейки, урны.

Напомним, новое колесо обозрения должны были открыть в мае, потом – летом, затем сроки сдвинулись на вторую половину сентября. Но аттракцион до сих пор не работает. Как он выглядел два месяца назад, можно посмотреть здесь. Новое колесо обозрения будет на 10 метров выше прежнего. В нем установят 20 закрытых кабинок, в том числе – повышенной комфортности. Колесо видно практически с любой точки парка, а наиболее выигрышно оно должно смотреться с центрального входа.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 01.11.21

В Екатеринбурге похолодает до -13 градусов, на севере области – до -23. / «Хоть в футбол играй на дороге»: как свердловчане встретили начало нерабочей недели (ФОТО). / Медведев рассказал о пятой стадии пандемии в России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»