В Тюменской области простились с солдатом, погибшим в ЗАТО Свободный

С военнослужащим из Тюменской области Иваном Катлинских, который погиб на прошлой неделе в районе ЗАТО Свободный Свердловской области, сегодня простились в его родном селе Бердюжье.

«Хоронят в открытом гробу. По словам военных, стрелять на похоронах они не станут, потому что так полагается только при прощании с офицерами. От ритуального зала на кладбище первым ехал УАЗ с табличкой «Груз 200», за ним – колонна из двух десятков машин», – сообщает тюменский портал 72.RU.

Как уже сообщал «Новый День», 20-летнего солдата-срочника, который пропал из части 28 сентября, в тот же день нашли в лесу мертвым. По предварительным данным, солдат погиб от удара током – хотел залезть на ЛЭП, чтоб осмотреться. При себе у него было оружие без боеприпасов. По информации пресс-службы ЦВО, во время проведения учений солдат из ракетной части в Свободном отклонился от маршрута патрулирования и заблудился. На следующий день в той же части погиб еще один рядовой – он покончил с собой.

Свободный, Тюмень, Елена Владимирова

Свободный, Тюмень. Другие новости 02.10.21

Зафиксировано самое высокое количество заболевших Covid-19 за время пандемии. / На Ключевском вулкане пропал свердловский альпинист. / Поствыборные рокировки, обязательные прививки и биеннале: итоги недели от РИА «Новый День». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»