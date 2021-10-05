«Автомобилист» разгромил «Авангард» в Екатеринбурге (ФОТО)

«Автомобилист» прервал неприятную серию поражений, одержав зрелищную победу над омским «Авангардом» на домашнем льду. Встреча в КРК «Уралец» накануне вечером завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе екатеринбуржцев по дублю оформили Брукс Мейсек и Райан Спунер, также отличился Патрис Кормье. Несмотря на малое количество болельщиков (Роспотребнадзор разрешил допуск на арену только 500 зрителей), матч получился шумным и захватывающим.

Обе команды начали игру в высоком темпе, но «Автомобилист» сразу завладел преимуществом и чаще угрожал воротам соперника. В середине первого периода Райан Спунер открыл счет, а в начале второй двадцатиминутки он же забил и второй гол. На 27-й минуте екатеринбуржцы реализовали численное большинство благодаря Патрису Кормье, который оказался проворнее всех на пятачке. Гости вскоре «огрызнулись» голом Оливера Каски – «Авангард» удачно разыграл шайбу в большинстве.

Третий период снова начался с атак «Автомобилиста». Омичи упорно сопротивлялись и на 47-й минуте поймали свой шанс. После мощного броска Каски шайба срикошетила от Жаркова и залетела в ворота голкипера екатеринбуржцев Владимира Галкина. Имея минимальное отставание в счете, «Авангард» выпустил шестого полевого игрока за целых три минуты до окончания основного времени, за что сразу и поплатился. Брукс Мейсек забил с острого угла в пустые ворота, и повторил то же самое спустя минуту, но уже бросив шайбу из средней зоны.

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс после матча отметил, что победы помогла добиться безошибочная работа команды. «Сегодня дисциплина вышла на первый план. Наконец-то мы чаще играли в большинстве, чем в меньшинстве. И мы смогли его реализовать. Особенно мне понравилось, как мы провели наше четвертое большинство, оно было очень опасным. Рад, что Патрис Кормье забросил шайбу. Также важно, как мы сыграли в меньшинстве, – все хорошо поработали. Но самое главное, это дисциплина – мы держались подальше от скамейки штрафников и смогли играть на площадке целой пятеркой», – отметил Питерс.

«Автомобилист» занимает пятое место в Восточной конференции. Ближайший матч команда также проведет на домашнем льду, 6 октября екатеринбуржцы сыграют с финским «Йокеритом».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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