К концу года во дворах Екатеринбурга привьют от коронавируса еще 10 тысяч человек

В Екатеринбурге продолжится дворовая вакцинация, такое решение приняли представители медицинской фракции городской думы. Председатель депутатской группы Алексей Вихарев напомнил, что минувшим летом во дворах екатеринбургских многоэтажек привили около 10 тысяч человек. Вакцинацию организовывали депутаты медфракции. Их опыт после переняли в соседних регионах – Челябинской и Тюменской областях, а также в Татарстане. «Формат оказался очень удобным, – заметил Вихарев, утончив, что никого из жителей депутаты не принуждали ставить прививки, но благодаря тому, что людям создали удобные условия, они пошли на вакцинацию добровольно. – Я сам противник обязательной вакцинации, но понимаю, что людям хочется вернуться к нормальной жизни».

Говоря о продолжении дворовой вакцинации от коронавируса, Вихарев сослался на статистику, которую опубликовал у себя в инстаграме главврач ЦГБ № 24 Алексей Малинкин. По его данным, риск заболеть у непривитых на 13% выше. «Поэтому предлагаю продолжать работу», – сказал председатель медицинской фракции.

Депутаты обсудили, что прививочные мобильные пункты должны быть теплыми, а сам процесс – налажен так, чтобы люди не стояли в очереди на улице и не мерзли.

Добавим, что практику дворовой вакцинации теперь могут распространить и на другие города Свердловской области, поскольку трое бывших депутатов городской думы Екатеринбурга перешли в заксобрание региона и смогут лоббировать удобную прививочную кампанию.

Напомним, ранее свердловские власти приняли решение об обязательной вакцинации бюджетников, а также работников сферы обслуживания, транспорта, спорта, здравоохранения, образования, и т.д. До 1 ноября все они должны поставить первый компонент, а до 1 декабря – второй. Тогда же, по некоторым данным, начнется проверка QR-кодов при посещении ресторанов, кафе, фитнес-центров, бассейнов и СПА, концертных залов и театров, музеев, развлекательных учреждений, а также санаториев и т.д.

Екатеринбург, Елена Сычева

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