Дело многодетного отца, поджегшего жену и тещу, ушло в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Волчанска, который во время ссоры с женой и тещей облил пол в доме бензином и поджег, от чего загорелись обе женщины. Супруга поджигателя скончалась.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчину будут судить по трем статьям УК: «Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом», «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего», «Умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенное путем поджога».

Преступление было совершено 23 ноября 2020 года. В этот день к мужчине и его жене приехала теща, с которой он давно не ладил. В доме также находился 11-летний сын супругов. Мужчина поссорился с тещей, его жена вступилась за мать, и он решил убить обеих. Он взял в гараже 10-литровую канистру с бензином, вернулся на кухню и разлил его по полу. Часть горючей жидкости попала под ноги женщин. Видя это, мужчина при поджёг зажигалкой бересту и бросил ее на пол – начался пожар. Угарный газ проник в соседнюю комнату, где находился ребенок. Теща попыталась спастись, но зять толкнул ее в подполье, вышел из горящего дома и запер за собой дверь.

Жена, получившая тяжелые ожоги, смогла выбраться из дома через окно и вызвать пожарных. Тещу и ее внука спасли. Супруга поджигателя через несколько дней скончалась в больнице. Еще двое детей обвиняемого в момент трагедии были на учебе.

Дело направлено в Свердловский областной суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.

Волчанск, Елена Владимирова

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