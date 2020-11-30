На Урале от ожогов умерла женщина – ее мужа обвиняют в поджоге дома из-за ссоры с тещей

В Свердловской области умерла женщина, которая пострадала во время пожара дома в Волчанске 23 ноября. Поджог, по версии силовиков, устроил ее муж, которого позднее обвинили в покушении на убийство трех человек. В тот момент в здании находились не только супруга мужчины, но и его теща и 11-летний сын.

Мальчик и его мама пострадали сильнее всего. Ребенка с отравлением угарным газом отправили в Екатеринбург на вертолете в ДГБ № 9, а женщину с 70% ожогов тела доставили в больницу, где она скончалась спустя несколько дней. Медики зафиксировали смерть в воскресенье, 29 ноября, сообщает Краснотурьинск LIVE.

Напомним, в СУ СКР по Свердловской области ранее сообщали, что дело возбуждено по факту покушения на убийство трех человек, в том числе малолетнего. В ГУ МВД России по Свердловской области, в свою очередь, рассказывали, что поводом для поджога могла стать ссора хозяина дома с его тещей. Правда, сам он обвинения отрицает, по его словам, он разлил бензин по полу случайно, во время починки бензопилы.

В семье остались еще два ребенка – мальчики 5 и 12 лет.

В пресс-службе следственного управления «Новому Дню» сообщили, что в рамках уже расследуемого уголовного дела возбужден дополнительный эпизод, предусматривающий ответственность за оконченное преступление, в связи со смертью женщины. Теперь в рамках дела расследуется покушение на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ) и убийство одного лица (ст. 105 УК РФ).

Екатеринбург, Елена Сычева

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