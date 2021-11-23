Мужчине, который поджег свой дом после ссоры с тещей, дали 12 лет колонии

Сегодня в Свердловском областном суде вынесли приговор жителю Волчанска, который во время ссоры с тещей поджег пол в своем доме, из-за чего скончалась супруга мужчины.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области, расследование в отношении поджигателя завершено. Он признан виновным в убийстве с особой жестокостью (п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). А также в покушении на убийство с особой жестокостью двух или более лиц, в том числе малолетнего (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и в умышленном уничтожении и повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Днем 23 ноября 2020 года обвиняемый у себя дома поссорился со своей 60-летней тещей. В ходе конфликта мужчина разлил на полу бензин и поджег его. Из-за этого сам обвиняемый, его 30-летняя супруга, 11-летний сын и 60-летняя теща получили ожоги и отравились угарным газом. Все они были доставлены в больницу. Через несколько дней от ожогов скончалась 30-летняя супруга обвиняемого. В семье есть еще двое детей, они во время конфликта были в школе.

«32-летний хозяин жилища налил бензин на пол, после чего бросил на него подожжённую бересту. Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, закидывая пламя снегом. В момент ЧП 11-летний ребенок находился в дальней комнате. Ранее семья в поле зрение ОВД не попадала. Надышавшегося едкого дыма мальчика в тяжелом состоянии доставили на вертолете в Екатеринбургскую детскую больницу № 9 для оказания более квалифицированной медицинской помощи», – прокомментировал произошедшее руководитель пресс-службы ГУ МВД России Валерий Горелых.

Суд отправил поджигателя под стражу. После проверок и экспертиз дело было направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Сегодня обвиняемого приговорили к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»