Многодетный отец после семейной ссоры поджег дом и чуть не убил себя и родных

В Краснотурьинске возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Волчанска, 1987 г.р. Его подозревают в покушении на убийство двух или более лиц, в том числе ребенка, совершённом общеопасным способом.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Свердловской области, по версии следствия, днем 23 ноября 2020 года у себя дома подозреваемый поссорился со своей родственницей 1960 г.р. На почве ссоры мужчина облил пол бензином и поджег его. В результате возникшего пожара пострадали все члены семьи, находившиеся в доме. Их спасли сотрудники МЧС, быстро прибывшие для тушения пожара. Пострадали и сам подозреваемый, и его 11-летний сын, и супруга, и пожилая родственница.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых поделился подробностями. По его словам, в одноэтажном деревянном доме жила семейная пара с тремя сыновьями – 2009, 2010 и 2015 г.р. В день трагедии двое детей находились в учебных заведениях, а 11-летний учился дома – дистанционно. «Надышавшегося едкого дыма мальчика в тяжелом состоянии доставили на вертолете в Екатеринбургскую детскую больницу № 9 для оказания более квалифицированной медицинской помощи», – отметил полковник Горелых.

Волчанск, Елена Владимирова

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