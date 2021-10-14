На Среднем Урале продлили противопожарный режим, действующий с апреля

Сегодня правительство Свердловской области должно было снять особый противопожарный режим, который в отдельных муниципалитетах ввели в апреле, а по всему региону – в мае. Но из-за горящих торфяников и смога его решили продлить.

«Мы сегодня на заседании правительства планировали снять в Свердловской области особый противопожарный режим. Но отложили это решение: пожары пока действуют. Хотя ситуация в целом контролируемая и угрозы населённым пунктам нет», – сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем инстаграме, добавляя, что к концу недели обещают дожди, и с ними пожарная опасность снизится.

Противопожарный режим в Екатеринбурге действует с 26 апреля. С мая по всей Свердловской области запрещено разжигать огонь в лесу и даже на садовых участках. Этим летом из-за аномальной жары в регионе постоянно горели десятки и сотни гектаров леса, города неоднократно накрывало гарью и дымом.

С прошлых выходных в Екатеринбурге горит большой торфяник близ района Солнечный. Сегодня утром ситуация усугубилась: смог и запах гари усилились. Из-за нулевой видимости перекрывают выезды на ЕКАД и трассы. Роспотребнадзор зафиксировал двукратное превышение вредных вещество в воздухе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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