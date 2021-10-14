Нового спикера Североуральска выберут только в ноябре

Новый председатель думы Североуральска без приставки «и.о.» появится только в ноябре.

Как сообщили «Новому Дню» в гордуме, ближайшее заседание состоится 27 октября. Но на нем выборов спикера не будет. Депутаты только досрочно прекратят полномочия предыдущего председателя, покойной Елены Балбековой. Нового председателя выберут на ноябрьском заседании из кандидатов, предложенных группами депутатов. В настоящее время обязанности председателя исполняет депутат Александр Копылов.

Напомним, 52-летняя Елена Балбекова скончалась 5 октября. Официально причины смерти не раскрываются, но, по данным источников, женщина покончила с собой, написав в предсмертной записке, что «устала жить». Перед смертью она долгое время была на больничном.

Североуральск, Евгения Вирачева

Североуральск. Другие новости 14.10.21

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