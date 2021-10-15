В Юго-Западном районе Екатеринбурга вводится локальный режим ЧС из-за горящего торфяника

Администрация города Екатеринбурга выпустила постановление о введении с 15 октября 2021 года режима чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера на территории прилегающей к Солнечному микрорайону в районе горения торфа.

Документ определяет организационную основу взаимодействия служб, задействованных при тушении пожара.

«Ответственным за ликвидацию ЧС со стороны муниципалитета назначен руководитель администрации Чкаловского района, которому совместно с Комитетом административных органов Администрации города Екатеринбурга предстоит осуществить план мероприятий по минимизации последствий ландшафтного пожара», – говорится в сообщении мэрии Екатеринбурга.

Как ранее писал «Новый День», на тушении торфяника работают 130 человек, 33 единицы спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, дополнительно в Екатеринбург направлены спасатели Ногинского спасательного центра МЧС с насосно-рукавным комплексом «Шквал». Его уникальность в производительности: подача воды составляет до 400 литров в секунду на расстояние в несколько километров от водоисточника до очага пожара.

Сегодня в микрорайоне Солнечном по-прежнему дымно, и это длится с выходных. Специалисты Роспотребнадзора рано утром 15 октября снова зафиксировали загрязнение воздуха.

Екатеринбург, Елена Васильева

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