«Людям рано или поздно это надоест, это же ненормально», – как уральцы отреагировали на обнуление QR-кодов (ВИДЕО)

Сегодня ночью срок действия QR-кодов сократился с года до полугода. Днем выяснилось, что корректировка сроков действия QR-кодов произошла из-за технического сбоя на портале «Госуслуги». Как горожане отреагировали на неожиданное обнуление – узнал «Новый День».

Реакция на обнуление QR-кодов

За это утро некоторые горожане уже успели столкнуться с проблемами. «При мне женщина утром привела сына на тренировку, а когда пришла забирать, ее уже не пустили. Это неправильно, должно быть какое-то все равно предупреждение», – рассказал житель Екатеринбурга.

Часть опрошенных восприняли изменения спокойно. «Это с самого начала так и говорили, что прививки действуют полгода, так что и с QR-кодами логично все. У меня она примерно до февраля, надеюсь, что к этому времени таких толп уже не будет», – поделился горожанин.

Но большинство опрошенных восприняли обнуление негативно. Граждане говорят, что устали от непоследовательных действий власти: «Потом каждые три месяца мы будем ставить, видимо». «Людям рано или поздно это надоест, и будет п***** [плохо], это же ненормально», – сказал молодой человек, с которым побеседовал «Новый День».

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

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