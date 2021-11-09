Дело экс-директора «ВСМПО-Ависма» снова оказалось в суде первой инстанции

Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина снова направлено в Верхнесалдинский районный суд. На этот раз его будет рассматривать судья Марина Сенникова. Дата заседания пока не назначена, сообщается на официальном сайте суда.

Как уже сообщал «Новый День», Воеводина обвиняли по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Санкция по этой статье предусматривает как штраф в размере до 200 тысяч рублей, так и лишение свободы на срок до 4 лет.

11 июня судья Верхнесалдинского суда Вячеслав Бельков после предварительного слушания вернул дело Воеводина в прокуратуру, так как обвинительное заключение было составлено с нарушениями УПК. Прокуратура пожаловалась в областной суд, но в августе он поддержал решение первой инстанции.

Напомним, Михаил Воеводин возглавлял корпорацию с 2009-го по май 2020 года. Летом 2020 года против Воеводина было возбуждено уголовное дело. В Ростехе подробности расследования не комментировали, но источники уверяли, что оно связано с мошенничеством и хищением средств.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

Верхняя Салда. Другие новости 09.11.21

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