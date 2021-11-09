Владимир Русинов покинет пост председателя ИКСО

В Свердловской области продолжается формирование региональной избирательной комиссии, которая будет работать с начала 2022 года по 2026-й. Это значит, что на плечи нового созыва ляжет работа по организации выборов губернатора 2022 года, городской думы 2023 года, президента РФ 2024 года. ЦИК не стал предлагать действующего председателя в новый состав.

Сегодня ЦИК РФ предложила по два кандидата в новые составы избиркомов 29 регионов. В свердловский избирком выдвинули Ирину Бастрикову – действующего члена областной комиссии. Добавим, два года назад Бастрикову тоже назначил ЦИК – вместо ушедшего в отставку Владимира Райкова. Второй кандидат – Елена Клименко, действующий заместитель председателя ИКСО (заняла эту должность в 2019 году). В нынешний состав ее предложила «Партия Роста», а назначил – губернатор. Действующий председатель ИКСО Владимир Русинов в число кандидатов от ЦИК не попал, Элла Памфилова предложила лишь поблагодарить его за работу. Напомним, Русинову 56 лет, в действующий состав он был выдвинут думой Нижнесергинского района, а утвержден постановлением заксобрания. До 2016 года он руководил областным департаментом по организации деятельности мировых судей.

Сегодня на заседании облизбиркома Русинов заявил, что у областной комиссии тоже есть возможность предложить губернатору своих кандидатов. Список был утвержден, при этом Владимир Русинов взял самоотвод.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 09.11.21

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