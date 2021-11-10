СОСПП: предприятия просят ввести QR-коды в общественном транспорте

Крупные предприятия просят ввести режим проверки QR-кодов в общественном транспорте. Об этом сегодня заявил первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

По его словам, уровень коллективного иммунитета на предприятиях 65-68%, а где-то достигает даже 90%. Крупный бизнес следит за эпидситуацией в своих стенах, но те компании, где нет своего корпоративного транспорта, никак не могут контролировать то, что происходит с сотрудником по пути на работу. «Предприятия, у которых нет корпоративного транспорта, высказывают беспокойство по поводу заражения там. Предприятия предлагают ввести QR-коды в общественном транспорте», – заявил представитель «профсоюза работодателей».

«Новый День» поинтересовался, что в таком случае предлагается сотрудникам, у которых нет прививки и личного автомобиля: его отправят в неоплачиваемый отпуск или оплатят ему такси? Породнов ответил, что крупный бизнес никого не наказывает за отсутствие прививки, но поощряет вакцинацию: на многих предприятиях можно привиться, устраиваются лотереи, даются еще какие-то бонусы. К тому же заболевший сотрудник может заразить других, и работодатель в этом не заинтересован. Однако каким способом людям, не имеющим QR-кода, предлагается добираться на работу, он не ответил. Список предприятий, вышедших с такой инициативой, у СОСПП есть, но на пресс-конференции их не назвали.

Напомним накануне вице-губернатор Павел Креков сообщил, что власти не будут вводить QR-коды в общественном транспорте.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.21

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