На Урале массово отменяют междугородние рейсы: болеют водители

В Свердловской области отменяют междугородние автобусные рейсы – людей некому возить. Речь идет, в первую очередь, о направлении Екатеринбург – Ревда. Водители уходят на больничный из-за коронавируса. «Выполнение некоторых рейсов перевозчиком временно прекращено по причине острого дефицита водительского состава. Перевозчиком в оперативном порядке принимаются меры по восполнению дефицита кадрового состава», – сообщает «Ревда-инфо» со ссылкой на ГКУ СО «Управление автодорог».

На прошлой неделе представители крупного бизнеса обратились в оперштаб с просьбой ввести режим проверки QR-кодов в общественном транспорте, поскольку компании, где нет корпоративного транспорта, не могут гарантировать безопасности сотрудников по пути на работу. «Предприятия высказывают беспокойство по поводу заражения там. Предприятия предлагают ввести QR-коды в общественном транспорте», – заявил первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

Госдума также рассматривает законопроект, согласно которому предлагается проверять QR-коды у пассажиров поездов дальнего следования и самолетов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

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