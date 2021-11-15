Уральские депутаты Госдумы рассказали, как проголосуют по законопроекту о «QR-апартеиде»

В ближайшее время Госдума рассмотрит законы, которыми граждан обяжут предъявлять QR-коды во всех магазинах, в самолетах и поездах. «Новый День» спросил депутатов от Свердловской области, как они планируют голосовать.

«Завтра утром решение, как голосовать, будет приниматься на фракции, – рассказал представитель «Справедливой России» Андрей Кузнецов. – Предварительно – мы не поддерживаем эти законопроекты, как и всю политику QR-апартеида. Мы считаем, что государство должно создавать систему экспресс-тестирования, чтобы своевременно изолировать зараженных. Другого способа остановить инфекцию нет. Как показывает статистика, в том числе зарубежная, вакцинирование облегчает течение болезни, но не останавливает вирус. Мы выступаем за регулярное бесплатное принудительное тестирование и за добровольное вакцинирование».

Коммунист Николай Езерский сообщил, что позиция фракции КПРФ будет определена завтра, но лично он настроен голосовать против. «Решение фракции будет решающим, но, возможно, голосование сделают свободным», – отметил он.

Депутат от ЕР Жанна Рябцева сказала, что законопроект депутатам еще не поступил, и она его не видела.

А вот другой единоросс, бывший вице-губернатор Сергей Бидонько, не только прочитал законопроекты, но и попытался убедить своих подписчиков в необходимости принимаемых мер, так как, по егособственному признанию, получил очень много негативных отзывов на очередную инициативу власти. «Внесенный законопроект НЕ ОБЯЗЫВАЕТ всех граждан прививаться, а лишь на время (до 1 июня 2022 года) вносит ограничения в определенные сферы нашей жизни», – написал депутат в инстаграме.

Как уже сообщал «Новый День», 12 ноября правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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