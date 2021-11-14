«Что дальше? Вернем крепостное право?» Фракция «эсеров» в Госдуме наотрез отказалась поддержать введение QR-кодов в России

Законопроекты о повсеместном введении QR-кодов в России будут приниматься по схеме, которая была успешно опробована при принятии пенсионной реформы. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов. Политик заверил, что его однопартийцы не поддержат этот проект.

«Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте внесены в Государственную Думу. Автор – Правительство. Конкретных лиц нет, как это было и с пенсионной реформой», – обратил внимание Миронов на своих страницах в соцсетях.

«Самое удивительное – только несколько дней назад нам заявляли, что эти документы начнут разрабатывать. А тут на тебе… уже внесли! Осталось только нажать кнопки представителям партии большинства, как они вступят в силу. Но вы, дорогие граждане, как избиратели можете написать всем депутатам Госдумы, чтобы они знали вашу точку зрения по данному вопросу. Заявляю о нашей позиции сразу: «Справедливая Россия – За правду» не поддержит эти законопроекты», – подчеркнул лидер «эсеров».

По мнению парламентария, правительственные инициативы противоречат Конституции, которая гарантирует свободу передвижения граждан. «Это уже сегрегация не на бумажках санитарных врачей регионов, а сегрегация на федеральном уровне. Одно дело – вводить временные ограничения при росте заболеваемости, другое – закреплять это в федеральном законе. Что дальше? Вернём крепостное право? Или заставим брить бороды? Полная ерунда. Пандемию разделением людей на белых и чёрных не победить. Её можно остановить только массовым бесплатным экспресс-тестированием», – заявил Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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