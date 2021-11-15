«Не призываю никого делать прививки!» – бывший вице-губернатор попросил людей «понять» законопроект о QR-кодах

Бывший вице-губернатор Свердловской области, а ныне – депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Бидонько призвал своих подписчиков в соцсетях понять и принять необходимость новых антиковидных ограничений, но при этом сделал интересную оговорку: он никого не призывает прививаться.

«Законопроект, внесенный в пятницу, действительно резонансный для нашей страны, но нужно понимать, что это вынужденная и крайняя мера, а главное ВРЕМЕННАЯ. Сейчас в нашей стране критическая эпидемиологическая ситуация. Больными занято более 300 тысяч коек. Я искренне надеюсь, что никто из вас и ваших близких никогда не столкнется с этой страшной болезнью. Я сам переболел летом этого года и видел, как болеют люди, в том числе молодые, и это страшно, поверьте. Что касается меня, то я планирую сделать вакцину, как только подойдет срок после болезни исключительно из соображений личной безопасности. Но я не призываю никого делать прививки! И подчеркну, что внесенный законопроект НЕ ОБЯЗЫВАЕТ всех граждан прививаться, а лишь на время (до 1 июня 2022 года) вносит ограничения в определенные сферы нашей жизни», – написал депутат в инстаграме.

Отметим, что, по слухам, Бидонько переболел коронавирусом уже не один, а два раза, и до сих пор ни разу не вакцинировался. Ранее его называли одним из покровителей скандального схиигумена Сергия, который являлся ярым противником вакцинации.

Как уже писал «Новый День», законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте внесены в Госдуму правительством на прошлой неделе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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