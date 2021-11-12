Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте

Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте внесены в Госдуму. В сообщении размещенном на сайте government.ru говорится, что предлагаемые решения являются экстренной мерой на фоне сложной ситуации с коронавирусом.

Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Первый законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением:

– либо QR-кода о прививке;

– либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом;

– либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Еще один законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.

Пассажирам потребуется предъявлять:

– либо QR-код о прививке;

– либо медицинский отвод от вакцинации;

– либо подтверждение перенесенного коронавируса.

До даты, которую своим нормативным актом установит правительство РФ, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 12.11.21

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