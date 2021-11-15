Кремль – о введении системы QR-кодов в России: «Это актуально, необходимо и неизбежно»

Введение QR-кодов в российских регионах говорит об актуальности и неизбежности принятия этой меры на федеральном уровне. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя внесение в Госдуму правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах, ресторанах и учреждениях культуры.

«Кабинет министров исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. И отдельные решения, которые принимаются регионами в рамках своих особых полномочий, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности и неизбежности подобных решений», – сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что пока преждевременно обсуждать детали законопроектов, поскольку работа над ними в Госдуме только начинается. Он переадресовал вопросы о возможном смягчении прописанных в этих документах мер в парламент и кабмин.

Как сообщал «Новый День», вечером 12 ноября правительство экстренно внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении массовых мероприятий, магазинов, ресторанов, учреждений культуры, а также для поездок на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.

Комитеты Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по транспорту, являющиеся профильными по законопроектам о QR-кодах, предложили включить инициативы в программу работы нижней палаты российского парламента на декабрь. Об этом говорится в опубликованной в электронной базе парламента повестке заседания Совета Думы, которое пройдет в понедельник. Ожидается, что решение о сроках рассмотрения законопроектов будет принято на сегодняшнем заседании Совета.

В решении комитета по безопасности и противодействию коррупции предлагается направить тексты законопроектов в комитеты и комиссии, фракции, президенту России, в Совфед, Счетную палату, Общественную палату, а также в законодательные и высшие исполнительные органы субъектов России для подготовки отзывов. Все отзывы должны быть представлены в думский комитет по безопасности до 15 декабря.

Добавим, что во фракции «Единой России» пообещали поддержать внесенные в Госдуму законопроекты. В КПРФ раскритиковали введение QR-кодов в России под предлогом борьбы с коронавирусом. Думская фракция коммунистов будет голосовать против инициативы. Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что его однопартийцы не поддержат эти законопроекты.

Тем временем, в ряде регионов РФ прошли протестные митинги против введения антиковидной системы QR-кодов. Такие акции состоялись в Екатеринбурге, Тюмени, а также в Челябинской области, Приморском крае, Иркутской области и некоторых других регионах.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.11.21

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