«Когда планомерно развалили всю систему…»: КПРФ в Госдуме определилась с позицией по QR-кодам

КПРФ раскритиковала повсеместное введение QR-кодов в России под предлогом борьбы с коронавирусом. Как заявил депутат Госдумы от компартии Александр Ющенко, новые ограничения не понадобились бы, если бы власти не разрушили систему оказания первичной медицинской помощи населению.

«При голосовании по предложенным правительством законопроектам фракция КПРФ будет голосовать против», – подчеркнул он.

Ющенко обратил внимание, что в компартию поступает большое количество писем с просьбой об отмене принятия сегрегационных законопроектов № 17357-8 и 17358-8, которые вводят обязательные QR-коды в общественном транспорте, непродовольственных магазинах и общепите. «Конечно, КПРФ будет голосовать против этих инициатив. Наша позиция остаётся прежней: решение гражданина – делать вакцину или нет – должно быть исключительно добровольным», – пояснил Ющенко в публикации в соцсетях.

«Картина реальности такова: применимые на выборах технологии ДЭГ, победившая «Единая Россия», которая в своих лозунгах обозначала «Мы рядом», та большая часть населения, которая отказалась прийти на выборы и отдать свой голос – все это выливается в сегрегационную историю с нарушением прав человека», – констатировал Ющенко.

По его оценке, антирекордная статистика по заражаемости и смертности от коронавируса обусловлена результатом плохой оптимизации здравоохранения, когда планомерно развалили всю систему: урезали финансирование, массово закрыли медучреждения, уволили медсотрудников.

«Верхушкой айсберга цифрового концлагеря станет проблема утечки данных. При сборе большого объема данных о населении будет чрезвычайно сложно организовать защиту этой информации. Сейчас уже формируется черный рынок, который периодически сливает всё это в Сеть. А параллельно с распространением пропусков всё активнее появляются сайты по продаже поддельных сертификатов», – отметил депутат.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.11.21

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