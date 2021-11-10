Почти 1,4 миллиона свердловчан завершили курс вакцинации от коронавируса

В Свердловской области почти в два раза ускорились темпы вакцинации от коронавируса. На утро 10 ноября первый компонент «Спутника V» получили уже 1 704 614 человек. Завершили курс вакцинации 1 397 016 взрослых жителей, сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что Свердловская область наконец преодолела планку в 40% вакцинированных взрослых. В Екатеринбурге этот показатель выше – 52%. Ранее власти заявляли, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 2,3 миллиона жителей. Накануне вице-губернатор Павел Креков сообщил, что потребуется еще полтора месяца, чтобы добиться достаточной иммунной защиты населения, но при условии, что высокий темп вакцинации сохранится. Отметим, что в Свердловской области с 30 октября действуют Covid-free зоны. Это общественные места, куда можно попасть только по QR-кодам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.21

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