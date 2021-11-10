На Урале отреагировали на предложение Памфиловой сменить главу ИКСО

В Свердловской области отреагировали на возможность смены председателя облизбиркома с Владимира Русинова на его зама Елену Клименко. Все полученные «Новым Днем» отзывы о чиновнице – положительные, но есть мнение, что в организации выборов мало что изменится.

«Елена Викторовна – очень профессиональный человек. Думаю, выборы высшего должностного лица области через год пройдут честно, открыто, конкурентно», – заявил депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов. Депутат от «Справедливой России» Андрей Кузнецов тоже отметил профессионализм Клименко и добавил, что, как ему кажется, Елена Клименко «равноудалена от различных центров и групп влияния в регионе, это человек с государственным подходом». Участник губернаторских выборов 2017 года от Партии пенсионеров Дмитрий Сергин отметил, что это был бы хороший выбор: «К оппозиции относится без предвзятости, грамотно разъясняет все вопросы, работает без придирок».

Политолог Сергей Мошкин, в свою очередь, предполагает, что такая замена, если она состоится, продиктована какими-то местными, «кабинетными» договоренностями, потому что снимать Русинова у ЦИКа формальной причины нет. «Последние выборы, самые важные для этого состава, прошли на удивление спокойно. Ни голодовок, ни забастовок, никаких значимых нарушений. Центризбирком эмиссаров не присылал, замечаний не делал. Так что, возможно, это инициатива региональной власти. Через год выборы губернатора. Может быть, здесь решили, что нынешний председатель недостаточно ретив. Как мы помним, Русинов вчера взял самоотвод, и нам остается только гадать, почему. Если это результат договоренностей с регионалами, значит, от нового председателя ждут более эффективной работы. Русинов был не очень публичный человек, не отличался яркими заявлениями в СМИ, не хотел нажить врагов. Может, это в нем и не устроило. Но что может измениться в самом избирательном процессе? У комиссии есть определенные функции, которые надо выполнять. Организовать выборы, вовремя обновить составы нижестоящих комиссий, поприсутствовать на заседаниях партий, зарегистрировать кандидатов, следить, чтобы все прошло легитимно, провести подсчет голосов. Главное – легитимность», – отметил эксперт.

Напомним, вчера на заседании ЦИК Элла Памфилова предложила Елену Клименко в новый состав ИКСО, заявив: «Она известный для нас человек, опытный, заместитель председателя комиссии, и только самые добрые слова мы слышали в ее адрес». Ее высказывание было расценено наблюдателями как рекомендация для губернатора Евгения Куйвашева заменить председателя облизбиркома Владимира Русинова.

В то же время отметим, что выборы председателя избиркома, несмотря на рекомендации, – коллегиальное решение, которое будет принимать новый состав, когда его сформируют. Уже известно, что некоторые партии планируют сохранить своих представителей в ИКСО нового созыва, например, СР – Анну Салангину, КПРФ – Сергея Голубева, ЛДПР – Антона Безденежных. «Единая Россия» планирует выдвинуть юриста регионального отделения Елизавету Мельникову, не представленная в этом составе комиссии партия «Яблоко» – своего юриста Наталью Пермякову. Полный список кандидатов будет известен ближе к концу месяца. Кроме партий, своих кандидатов могут предлагать муниципальные думы, общественные организации, собрания избирателей. Семь членов ИКСО утвердит губернатор, еще семь – заксо.

Елена Клименко родилась в 1981 году в Иркутске, в 2004 году закончила юридический институт Иркутского государственного университета. До выдвижения в свердловский избирком в 2016 году работала исполнительным директором в ООО «Центр Конструирования Событий «Евразия», одновременно являлась представителем политсовета Партии Роста, которая и предложила ее в состав комиссии. Через три года Елена Клименко была избрана заместителем председателя ИКСО. Ее доход за 2020 год составил 6,9 млн рублей. У нее в собственности три квартиры и автомобиль BMW Х-4. Официально чиновница не замужем, у нее есть сын и дочь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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