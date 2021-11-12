Как не заболеть зимой – советы терапевта

В Свердловской области уже фактически наступила зима, начался сезон простуд. В середине ноября из-за неустойчивой погоды люди особенно подвержены различным респираторным заболеваниям, часто они вызваны переохлаждением. Врач-терапевт одной из поликлиник Александр Согрин дал читателям «Нового Дня» несколько советов, следуя которым, можно снизить риск подхватить ОРВИ.

1. Режим дня. Сон. Питание.

«В первую очередь я скажу очевидную вещь: следите за режимом дня, высыпайтесь и хорошо питайтесь, – говорит Александр Согрин. – Организму некомфортно существовать без солнечного света и в холоде, поэтому если летом еще можно пренебречь сном или едой, так как условно солнце поможет восстановить силы (это я утрирую, конечно), но зимой нужно следить за этим особенно усердно».

2. Свежий воздух. Температурный режим.

«Во-вторых, стоит чаще дышать свежим воздухом, идеальны для профилактики – прогулки, – рассказал терапевт. – Отдельно отмечу, что одеваться на прогулки нужно строго по погоде. А еще поделюсь своим мнением: я всегда советую своим пациентам не заниматься спортом на улице зимой. Исключение, разумеется, – зимние виды спорта. Но когда в парк выходят бегать девочки в пуховках, мальчики на турниках подтягиваются в одних лишь кофтах, меня повергает это в ужас – лучше все же идти в спортзал или манеж. Вообще, советую избегать резких перепадов температур – из жары на мороз не выходить! Что касается проветривания, тут советую такой подход: перед сном выйдите из комнаты, оставив окна нараспашку, а потом закройте их и ложитесь спать. Не спите с открытым окном, во сне вы не двигаетесь и не тратите энергию, поэтому согреваться ваш организм не будет».

3. Правильная одежда.

«То, что мама говорила надеть шапку, когда выходишь на улицу, – это правильно. Во избежание переохлаждения я советую вам надевать свободную одежду, чтобы между материей и телом создавалась теплая прослойка, – объяснил собеседник агентства. – Девушкам посоветую не надевать узкие джинсы и юбки, а молодых людей призываю не гнушаться трико. Как-то, помню, в спортзале мне товарищ сказал, что носить зимой под джинсами дополнительные штаны – не по-мужски, и «колготки» – для женщин. Что ж, заявляю вам, что потом этот товарищ столкнулся с весьма неприятной болячкой. И да, про трико можно никому не рассказывать, если стесняетесь. А еще помните про то, что в тепле нужно держать конечности – руки и ноги».

4. Дышать через нос.

«Пока холодный воздух идет через носовой канал, он успевает нагреться и попадает в горло уже теплым».

5. Увлажнение воздуха.

«В отопительный сезон воздух становится сухим. Лучший вариант – поставить увлажнитель. Но если его нет, расставьте по дому ведра с водой».

6. Отказ от переедания.

«Потребление большого количества калорий ведет к накапливанию жировой массы, что в свою очередь может подавить иммунитет. Советую придерживаться сбалансированного питания, сделать упор на рыбу, мясо, овощи и фрукты».

7. Витамины и напитки.

«Ну и, конечно, я советую вам пить в холода больше теплых напитков, а также восполнять запас витаминов, – рассказал врач. – Купите в аптеке витамин D (заменит солнышко), можно пропить витамин C. А еще я советую совмещать напитки и витамины – пейте морсы с клюквой, брусникой, перетертой малиной, желательно без сахара (замените на мед, если хочется). Кстати, морсы – отличное лекарство при простуде и других заболеваниях. Так что держите в холодильнике замороженные ягоды – смородину, клюкву, бруснику, облепиху, малину».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

Вирусолог предсказал конец пандемии в 2022 году. / В свердловских магазинах взлетели цены на картофель. / Снег и мороз до -15 °C: прогноз погоды на выходные. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»