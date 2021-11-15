На довыборах в Кушве победила кандидатка «Единой России»

В Кушве 14 ноября прошли дополнительные выборы в думу по избирательному округу №11. Победу на них одержала предприниматель Алевтина Мурикова, набравшая 338 голосов избирателей. Она баллотировалась от партии «Единая Россия».

Как сообщили в областном избиркоме, довыборы в Кушве проходили на двух избирательных участках. Всего в округе зарегистрировано 1734 избирателя, в голосовании приняли участие 489 человек. Явка составила 28,2%. Другие кандидаты – представитель КПРФ Якуп Добриев и самовыдвиженец Мария Кузьмина – набрали меньше ста голосов.

Напомним, в сентябре в Кушве прошли выборы в местную думу. Но избраны были только 19 из 20 депутатов. В округе №11 выборы сорвались из-за отсутствия кандидатов. Как ранее писал «Новый День», выдвиженец от КПРФ в этом округе забыл указать в документах судимость, и был исключен из избирательной кампании. Кандидат от «Единой России» скончался от болезни незадолго до выборов.

Кушва, Валентина Ярославцева

Кушва. Другие новости 15.11.21

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