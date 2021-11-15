Людей, недавно сменивших паспорт, не пустят в Covid-free зоны

В торговые центры не пускают людей, которые поменяли паспорт, потому что серия и номер не совпадают с данными сертификата о вакцинации.

Казус произошел вчера вечером в торговом центре Veer Mall на Уралмаше. Двадцатилетняя Алена пришла в торговый центр, предъявила на входе QR-код о вакцинации вместе с оригиналом паспорта. Однако проверяющая коды девушка не пропустила покупательницу, потому что данные паспорта и сертификата о вакцинации не совпадали: серия и номер были разными. Дело в том, что Алена на днях поменяла паспорт, а в сертификате остались старые данные. На предложение посмотреть дату выдачи, инициалы и дату рождения, проверяющая QR-коды попросила Алену уйти. Охранница объяснила это тем, что сейчас сотрудников ТЦ всячески проверяют и могут подослать человека с поддельным сертификатом или паспортом.

Как сообщили «Новому Дню» в отделе МФЦ Пионерского района, данные нового паспорта появляются на «Госуслугах» в течение двух недель с момента получения, и в сертификате о вакцинации они должны измениться автоматически.

В региональном оперштабе «Новому Дню» пояснили, что допуск в Covid-free зоны позволяется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и других оговорок в указе губернатора нет. Следовательно, в таких случаях следует пользоваться иным документом, удостоверяющем личность. Проблема в том, что у Алены нет никакого из документа из списка, даже студенческого билета.

Как сообщили «Новому Дню» в паспортном столе Кировского района, единственным вариантом в этом случае остается взять временное удостоверение личности в МВД и предъявлять его до изменения данных на «Госуслугах».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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