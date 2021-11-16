2600 студентов УрФУ отчитались о наличии QR-кода

УрФУ собрал со студентов более 2600 QR-кодов о вакцинации и перенесенном заболевании. Если процент вакцинированных студентов высок, в весеннем семестре вуз вернется к очному формату обучения. Отметим, на официальном сайте университета говорится, что в вузе обучается 36 тысяч человек, а значит, процент предоставивших QR-код, не дотягивает даже до 10.

Пресс-служба УрФУ сообщает: «Университет продолжает собирать информацию для принятия решения о формате обучения в весеннем семестре». К слову, процент привитых, переболевших и имеющих медотвод преподавателей составил 87%.

Этому сообщению студенты не обрадовались, в комментариях пишут, что формат обучения в любом случае будет таким, какой удобен университету. Многие студенты уже привыкли к дистанту, потому не хотят возвращаться в аудитории.

«Это просто удобнее. Не надо тратить по два часа на дорогу, вставать можно позже, задания делать сразу, – сообщил «Новому Дню» студент третьего курса Артем Губанов. – Я привык уже учиться дома. А еще многие работают параллельно, об этом тоже не стоит забывать».

К слову, в этом учебном году УрФУ окончат студенты, которые целых полтора года проучились очно. Нынешние третьекурсники всего полгода просидели за партами, а младшие курсы посещали университет в перерывах между длительными дистанционками.

Напомним, вчера в УрФУ со студентов начали собирать QR-коды, которые нужно прикреплять в личный кабинет студента.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/742041.html

Екатеринбург, Мария Зыкова

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