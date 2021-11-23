УрФУ планирует организовать очную сессию – студенты этому не рады

УрФУ планирует провести сессию в очном формате, студентов эта новость привела в негодование.

«Сессия по итогам текущего семестра планируется в очном формате со строгим соблюдением санитарных норм, если этому не воспрепятствует резкое ухудшение эпидемиологической ситуации», – сообщает телеграм-канал Уральского федерального университета.

Студенты вуза недовольны данной новостью. «В чем смысл делать дистанционное обучение, а потом очную сессию? Дайте тогда очные пары, чтобы к сессии хотя бы подготовиться можно было», – рассказал «Новому Дню» второкурсник Кирилл Васёв.

Кроме того, многие ребята разъехались по домам, кто-то даже в другие страны. «Я из Казахстана, уехала домой за тысячу километров, потому что редко сейчас бываю дома. Думала, вернусь в феврале, если вернут очку, – пояснила третьекурсница Юлия. – Вчера объявили об очной сессии, не хочется, конечно, возвращаться на месяц раньше, но что поделать. А тут нам преподавательница, которая тоже прочитала на канале эту новость, говорит, что планирует назначить нам очный зачет уже в зачетную неделю в декабре. То есть мне надо будет возвращаться в конце декабря, сдавать очные зачеты, которых немного, а затем и Новый год, и праздники, и потом каникулы после сессии сидеть здесь, потому что билеты дорогие. Очень надеюсь, что в УрФУ хотя бы зачетную неделю оставят дистантом, но лучше, конечно, и сессию».

К слову, под постом в телеграме мнения студентов разделились. Одни ярко выражают несогласие с тем, что придется сдавать сессию очно (потому что онлайн сдавать все же проще), другие делают замечания всем недовольным: «Зачем тогда в университет поступать, если учиться и ходить не хотите?»

«Я отучился по традиционной программе всего полгода года, в середине первого курса нас достал ковид. Моя ситуация была совсем безрадостная, потому что я учился на платном отделении, а у родителей в начале пандемии по сути не осталась работы, – рассказал «Новому Дню» третьекурсник Евгений Чернов. – Ну я взял и пошел работать, чтобы отложить деньги на оплату учебы в следующем году. На втором курсе мне не досталось общежития, так как мест было мало, пришлось платить за квартиру. Сейчас я продолжаю работать и учиться, ни то ни другое бросить не могу. Дистант для меня реальное благо, я так кручусь уже почти два года, слушаю пары на работе, ухожу на перерыв прочитать доклад, лекции записываю дома, они же записываются и сохраняются. И сессии сдавал так же. Если бы сейчас ввели очные пары, как хотели, я с моим расписанием остался бы без работы, и что тогда делать? Я уж точно хочу учиться больше тех, кто просто на пары ходит, потому что реально пашу ради своего образования, и все задания делаю вовремя».

Напомним, что в УрФУ также задумываются вывести университет обратно на очный режим обучения, которого не было два года. Для этого в вузе со студентов собирают QR-коды.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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