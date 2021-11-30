УрФУ приготовил студентам новогодний «сюрприз» – очную сессию в последних числах декабря

УрФУ в качестве эксперимента вывел первокурсников некоторых институтов обратно на очное обучение, а все остальные выйдут с дистанта только к сессии, которая начнется в конце декабря. Как сообщает пресс-служба вуза в телеграмм-канале УрФУ, вернуться в аудитории смогут первокурсники института экономики и управления, физической культуры, спорта и молодежной политики, естественных наук и математики, а также психологи и лингвисты гуманитарного института. При этом обучение будет организовано одновременно и в очном, и в дистанционном форматах. Местные студенты будут ходить в вуз, а те, кто уехал домой, смогут подключаться через интернет. При этом сессия будет проведена в очном формате не только у первокурсников, но и у всех остальных курсов.

Как сообщают «Новому Дню» студенты гуманитарного института, у них сессия начнется 27 декабря, об этом сказали преподаватели. Многих студентов такая информация одновременно удивила и раздосадовала. «Я сейчас дома, в Казахстане, уехала сразу, как объявили дистант, – рассказала «Новому Дню» студентка филфака Алина. – Сегодня преподаватель одной из дисциплин сказала, что у нас будут очные зачеты в конце декабря, вроде бы с 27 до 30, потом перерыв на праздники, и с середины января пройдут очные экзамены. Как-то это не по-человечески. Во-первых, хочется провести Новый Год с семьей, а если мне поставят какую-нибудь сдачу 29 числа или 30, я уже не успею уехать. Во-вторых, это большие траты на билеты, я уезжала на нерабочую неделю, вернулась, поучилась два дня, обратно уехала. Приеду на зачетную, сдам экзамены, уеду на праздники, вернусь на сессию, уеду после нее на каникулы. Это еще как минимум 4 раза быть в пути, а билеты совсем не дешевые, выходит около пяти тысяч. И тут либо вообще не ехать, грустить в каникулы в одиночестве, либо потратить 20 тысяч. Как-то все неправильно. Что стоит провести три этих дня зачетной недели в онлайн формате, а потом уже экзамены в очном?», – сказала Алена.

Кроме того, студенты волнуются, что не смогут должным образом подготовиться к сессии из-за половины семестра дистанционки. «Вроде бы я уже несколько лет в таком формате учусь, но принять все равно не могу, – рассказала «Новому Дню» Марина, студентка института естественных наук и математики. – Обучение зависит от интернета, дистант выпал на время практических. А еще у нас есть преподаватель, который каждую пару зачитывает, кто и когда отключался во время прошлой пары. Говорит: «Марина сначала 13 минут просидела, ушла, потом еще на 20 минут подключилась, ушла. У вас безответственное отношение!» А причем тут отношение, когда у меня просто проблемы с интернетом и приходится подключаться по сто раз, а за это еще и ругают преподаватели, которые не понимают, как работает система. Я боюсь, что просто из-за этого завалю сессию».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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