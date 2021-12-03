Студентам УрФУ разрешили не приезжать на сессию в конце декабря

Декабрьскую сессию в УрФУ отменили, теперь она будет только в январе. Как сообщает пресс-служба вуза в телеграм-канале, 27-31 декабря очных экзаменов в университете не будет. Согласно приказу в это время студенты будут сдавать зачеты в виде тестов по курсам, которые проходили в онлайн-формате. Очная сессия начнется 10 января, а консультации будут проходить как в очном, так и в онлайн форматах.

Ранее «Новый День» писал, что зачетную неделю (27-30 декабря) и сессию в январе планируют провести очно. При этом студентам объявили, что приезжать нужно уже в конце декабря. Из-за этого многие заволновались, что им не хватит денег на билеты, чтобы ездить на сессию и обратно домой.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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