Иностранцам в УрФУ разрешили сдавать сессию дистанционно. Российским студентам – нет

УрФУ пошел навстречу иностранным студентам, они смогут сдавать сессию дистанционно. Сначала планировалось провести зачетную неделю (27-31 декабря) и сессию (10-30 января) очно, из-за этого студенты из Казахстана заволновались, что им достаточно сложно будет приезжать из другого государства. Затем для всех студентов сделали зачетную неделю онлайн, а сессию очно.

Сегодня в УрФУ подписали новый приказ, в котором говорится, что иностранные студенты могут и в зачетную неделю, и в сессию сдавать экзамены онлайн. Как сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь УрФУ Максим Жужгин, данный приказ не распространяется на российских студентов, они будут сдавать сессию очно с 10 по 29 января.

Тем не менее, некоторые студенты УрФУ вновь оказались недовольны. «Я живу в поселке возле Ханты-Мансийска, в Екатеринбург летаю самолетом, – сообщила студентка гуманитарного института Наталья. – Я не жалуюсь, хорошо, что в декабре не нужно мотаться туда-сюда, но те же казахи некоторые живут даже ближе, чем я. К тому же странно, что люди из одной группы будут сдавать экзамены в разных формах. Интересно даже, как это будет организовано: все тянут билеты в аудитории, а иностранец тыкает пальцем в экран и говорит: «Хочу третий нижний слева»? В общем, как бы странно это ни звучало, жду сессии, ну и надеюсь на один формат для всех. Зная УрФУ, такое вполне еще может быть».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»