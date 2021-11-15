Со студентов УрФУ собирают QR-коды о вакцинации, чтобы вернуть очное обучение

Со студентов УрФУ собирают сведения о вакцинации от Covid-19. В личный кабинет, куда выкладываются оценки и данные по оплате, нужно загружать QR-коды вакцинированного или переболевшего.

Вкладка «QR-код» появилась в личных кабинетах сегодня, и многие студенты были озадачены сообщениями, обязывающими закрепить свой код.

«А если меня отчислят без него в следующем семестре? А я не могу прививку ставить? Да и это как бы личные данные», – сообщила «Новому Дню» студентка третьего курса Уральского гуманитарного института Анастасия Ефимова.

В чатах студенты гадают, зачем университету понадобилось знать о них эту подробность.

«Опасаюсь, вдруг они статистику собирают, чтобы либо сессию очно сделать, либо в следующем семестре обратно на полную очку перевести, – делится с «Новым Днем» своими опасениями староста с физтеха Артем Губанов. – А то ведь очень уж УрФУ не хотели нас переводить на дистант».

Прикреплять QR-код в личном кабинете довольно сложно, потому что выбрать его изображение в галерее телефона невозможно. Для того чтобы все загрузить, нужно сфотографировать QR-код при помощи камеры телефона.

«Новый День» обратился в пресс-службу УрФУ, чтобы узнать причины сбора QR-кодов у студентов. В телеграм-канале вуза появился ответ: «Для организации обучения и проведения мероприятий университет собирает данные: Союз студентов просит ребят до 20 ноября загрузить в личный кабинет на сайте QR-коды – сертификат о вакцинации против ковида или о перенесенном за последние полгода заболевании».

Предположения студентов подтвердились, данные действительно собирают для того, чтобы вернуть очный учебный процесс: «Зная, есть ли достаточный уровень коллективного иммунитета, вуз будет принимать решение об организации учебного процесса. Кроме того, полученные сведения позволят решить, когда студенты вернутся к привычным в жизни вуза событиям», – говорится в сообщении.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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