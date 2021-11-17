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Среда, 17 ноября 2021, 14:33 мск

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«Автомобилист» начинает домашнюю серию матчем с «Нефтехимиком»

Хоккейный клуб «Автомобилист» начинает домашнюю серию игр матчем с «Нефтехимиком». Игра пройдет сегодня вечером в КРК «Уралец». Екатеринбургская команда делит 6-7-ю строчки с «Сибирью», сегодняшний соперник – находится на 9-м месте турнирной таблицы.

В рамках этой домашней серии «Автомобилист» также сыграет 19 ноября с «Амуром» и 21 ноября с «Металлургом». Но посетить матчи смогут только 1,5 тысячи болельщиков, причем только те, у кого есть QR-коды или справки о вакцинации или перенесенном ковиде. Также попасть на трибуну можно будет при предъявлении медотвода и отрицательного ПЦР-теста, сделанного не раньше 72 часов до игры.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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