В УрФО стали строить в полтора раза больше частных домов

С января по октябрь 2021 года в регионах Уральского федерального округа было введено в эксплуатацию 5 млн 587 тысяч кв. м жилья – на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема 3 млн 229 тысяч кв. м (+48,2% к прошлому году) построило само население, сообщает Росстат.

Рекордсменом стала Свердловская область. За 10 месяцев здесь построили 2 млн 087 тысяч кв. м жилья, что на 38,2% больше 2020 года. На частников пришлось 1 млн 144 тысяча «квадратов», это на 46,3% больше, чем год назад.

На втором месте – челябинцы: 1 млн 431 тысяча кв. м (+28,9% к прошлому году). На индивидуальное жилье пришлось 914 тысяч кв. м. При этом на Южном Урале выявлен самый большой его прирост – на 75% больше, чем в прошлом году. Как уже писал «Новый День», в этом году в Челябинской области резко сократился ввод именно многоквартирных домов.

Замыкает тройку Тюменская область: 1 млн 111 тысяч кв. м жилья (+28,2%), из них население построило 661 тысячу кв.м (+41%).

В ХМАО-Югре за 10 месяцев ввели в эксплуатацию 601,7 тысяч кв.м. Это единственный субъект УрФО, где этот показатель немного снизился – 98,4% к 10 месяцам прошлого года. Но частники здесь построили 277,6 тысяч «квадратов», что на 17,2% выше, чем год назад.

В Курганской области построили 225,8 тысяч кв. м (+22,1%), из них ИЖС – 185 тысяч, что на 40,4% выше показателя 2020 года.

На шестом месте – Ямал: 129,4 тысячи кв. м (+38,5%), в том числе индивидуального жилья – 46,5 тысяч (+21,3%). Напомним, ранее специалисты заявляли, что современное деревянное жилье отвечает всем требованиям качества и может стать хорошим вариантом для многодетных семей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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