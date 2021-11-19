Где поставить прививку от ковида: актуальные адреса

В Екатеринбурге продолжают работать пункты вакцинации в торговых центрах и других развлекательных учреждениях. Оперштаб назвал точки, где сегодня можно поставить вакцину от коронавируса:

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 10:00 до 19:00;

ТРЦ Veer Mall (пр. Космонавтов, 108Д) – с 10:00 до 19:00;

ТЦ «Омега» (пр. Космонавтов, 41) – с 10:00 до 19:00;

Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) – с 10:00 до 19:00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 10:00 до 19:00;

ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) – с 9:00 до 20:00;

Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 10:00 до 19:00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 10:00 до 19:00;

ТЦ «Максидом» (ул. Тверитина, 45) – с 12:00 до 19:00;

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 12:00 до 19:00;

ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – с 12:00 до 19:00;

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) – с 10:00 до 19:00 .

Чтобы вакцинироваться, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Документы можно заполнить заранее.

Накануне вице-губернатор Павел Креков рассказал, что всего в регионе привито 43% населения, это 845 032 человека. В Екатеринбурге первый компонент поставили 732 тысячи человек.

Постепенно решается проблема со «Спутником Лайт», который рекомендован для ревакцинации, долгое время его вообще не было в регионе. На днях в Свердловскую область доставили 80 тысяч доз, везут еще 50 тысяч доз, они появятся в прививочных пунктах на следующей неделе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»