Около сотни человек пришли на суд против губернатора и QR-кодов (ФОТО)

Несколько десятков человек в Екатеринбурге сегодня собрались в Областном суде. Там будут рассматривать иск юриста Ивана Волкова к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. От последнего требуют отменить QR-коды.



Как передает корреспондент «Нового Дня», до заседания на крыльце облсуда собрались около сотни человек, в основном, женщины – и молодые, и пожилые. QR-коды на входе в здание у них не потребовали, однако всем измеряют температуру и просят надеть маски.

Само заседание начнется через несколько минут. Всех желающих участвовать в нем разделили на два зала – в одном судья, истец и пресса, все сочувствующие – в другом.

Ранее представители губернатора написали ответ на иск, в котором указали, что никакой дискриминации проверка кодов не несет, и она необходима как мера по снижению заболеваемости. «Введение ограничений, вызванных уникальным (экстраординарным) характером ситуации распространения нового опасного заболевания, является обоснованным и направленным на соблюдение баланса личных и общественных интересов с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях, когда ранее принятые более мягкие меры не привели к улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки», – говорится в ответе на иск Волкова.

Напомним, он оспаривает третий пункт из указа губернатора №100 об антиковидных мерах, а именно запрет для граждан с 30 октября посещать общественные места без документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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