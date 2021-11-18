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Четверг, 18 ноября 2021, 10:53 мск

Новости Екатеринбург

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Губернатор ответил на иск о незаконности требований QR-кодов

Юрист Иван Волков, который подал иск против введения пропусков по QR-кодам в Свердловской области, получил ответ от губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона указывает, что иск не должен быть удовлетворен, в том числе потому что никакой дискриминации проверка кодов не несет, и она необходима как мера по снижению заболеваемости.

«Введение ограничений, вызванных уникальным (экстраординарным) характером ситуации распространения нового опасного заболевания, является обоснованным и направленным на соблюдение баланса личных и общественных интересов с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях, когда ранее принятые более мягкие меры не привели к улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки», – говорится в ответе на иск юриста.

В ответе также указывается, что код как таковой не я является идентификатором лица, без паспорта установить его принадлежность какому-либо человеку невозможно. Таким образом, поправки в указ губернатора носят временный характер и не имеют своей целью нарушить права и свободы жителей области.

Рассмотрение иска должно состояться завтра, 19 ноября.

Напомним, Волков оспаривает третий пункт из указа губернатора №100 об антиковидных мерах, а именно запрет для граждан с 30 октября посещать общественные места без документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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