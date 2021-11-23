ГИБДД уберет камеры-треноги с трасс около Екатеринбурга

ГИБДД планирует убрать с трасс в окрестностях Екатеринбурга нестационарные камеры фиксации нарушений ПДД. «Количество передвижных камер фотофиксации за год осталось без изменений. Более того, с развитием стационарной сети комплексов фотофиксации планируем количество передвижных комплексов уменьшать и больше отдалять их на менее интенсивные, но порой аварийные автомобильные дороги, подальше от областного центра, поближе к северной, западной части Свердловской области», – рассказал сегодня на пресс-конференции начальник центра автоматической фиксации нарушений ПДД ГИБДД Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

По его словам, нестационарные камеры пригодятся на тех дорогах, где водители не привыкли за наблюдением и из-за этого нарушения ПДД приводят к очень тяжелым последствиям. Что касается стационарных комплексов, то в следующем году планируется поставить еще порядка 60 камер. Ранее в ГИБДД заявляли, что на дорогах Свердловской области невозможно полностью отказаться от так называемых камер-треног, причем планировалось увеличивать их количество – это на фоне того, что в некоторых регионах от них решили вовсе отказаться, например, в Челябинской области. Водители зачастую к таким устройствам «в кустах» относятся негативно.

«Новый День» ранее публиковал интервью с оператором камеры-треноги, которому водители показывают неприличные жесты и даже угрожают. Он рассказал, как проходят его будни на трассе.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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