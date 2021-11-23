В ГИБДД рассказали, где в Екатеринбурге установят камеры фиксации нарушений

В Екатеринбурге в следующем году установят еще 27 камер фотофиксации нарушений ПДД. Начальник профильного отдела ГИБДД Свердловской области Дмитрий Кузнецов рассказал, на каких перекрестках появятся камеры:

Белинского – Куйбышева

Вильгельма де Геннина – Павла Шаманова

Космонавтов – Турбинная

Краснофлотцев – Шефская

2-я Новосибирская – Умельцев

Шефская – Фрезеровщиков

Бакинских Комиссаров – Победы

Московская (участок за Волгоградской в сторону Вторчермета)

улица Фурманова

Восточная (в сторону вокзала от Первомайской).

Гаишник отметил, что на этих участках «есть тенденция по росту аварийности». Кроме того, камеры поставят на дорогах, ведущих к объектам Универсиады. Добавим, в Екатеринбурге за последние недели усилились заторы на проезжей части. В администрации города считают, что в первую очередь виноваты новые требования к организации движения. Светофоры приходится перестраивать так, чтоб пешеходы проходили на отдельную фазу, из-за этого машинам приходится дольше стоять.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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