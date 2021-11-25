У мэрии украсили одну елку из десяти (ФОТО)

В Екатеринбурге возле администрации Екатеринбурга украсили к Новому году елку – повесили банты и золотые шары. Правда, почему-то нарядили только одно дерево, хотя перед ратушей их десять. В пресс-службе мэрии не смогли оперативно объяснить такую избирательность.

По информации «Нового Дня», украшением елок перед зданием занимается «Сима-ленд» в рамках договоренностей с администрацией Екатеринбурга, а выбранная елка – просто тестовая. Представители компании и чиновники должны согласовать облик, чтобы нарядить остальные.

«Многие знаковые точки в Екатеринбурге распределили между бизнесом, чтобы город к Новому году выглядел действительно празднично, а не серо и уныло. Это ведь только кажется – легко украсить, на самом деле это огромные деньги, поэтому бизнес настоятельно попросили, но, конечно, всё на добровольной основе», – рассказал «Новому Дню» бизнесмен, пожелавший остаться неназванным.

Екатеринбург, Елена Сычева

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