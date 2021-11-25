Вынесен приговор водителю, сбившему насмерть 15-летнюю девочку в Волчанске

Карпинский городской суд вынес приговор бизнесмену из Волчанска, который в сентябре 2020 года сбил насмерть 15-летнюю школьницу и скрылся с места аварии. Впоследствии выяснилось, что водитель за рулем машины-кроссовера был пьян.

42-летний Денис Шубин был признан виновным по пунктам «а», «б» части 4 статьи 246 УК РФ. По решению суда он проведет 7,5 лет в колонии общего режима. Также мужчина лишен водительских прав на три года, и должен выплатить родителям погибшей девочки 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в областном следственном комитете.

«Владелец «Фольксвагена», скрывшийся с места ДТП, был установлен и задержан по месту своего жительства сотрудниками полиции территориального ОВД. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности», – добавил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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