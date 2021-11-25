Родные школьницы, погибшей от действий пьяного водителя, будут подавать апелляцию

Суд Карпинска вынес приговор 43-летнему Денису Шубину, который насмерть сбил 15-летнюю девочку. Ему дали 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима, как ранее писал «Новый День». Однако родственники Анны Андриановой, так звали погибшую, недовольны таким решением.

«Год и три месяца это дело рассматривалось. Шубин отказывался признавать, что был пьян, хотя были свидетели. Но многие из них до суда так и не дошли, побоялись. Сама жена Шубина проболталась после ДТП, что он был пьяный и она не успела его остановить. На протяжении всех заседаний Шубин вел себя агрессивно и неуважительно к потерпевшим – родителям Анюты, гособвинению и суду в целом. Но сегодня суд посчитал, что Шубин сотрудничал со следствием и поэтому дали такой приговор», – рассказала двоюродная сестра Анны Екатерина.

По ее словам, родственники погибшей девочки намерены добиваться ужесточения приговора Шубину, они будут подавать апелляцию.

Напомним, смертельное ДТП случилось в 2020 году. Тогда в Волчанске девочки шли по проезжей части, поскольку тротуар был на реконструкции. Услышав шум приближающейся машины, они бросились на обочину, но одну из школьниц сбил кроссовер, который, по словам родственников девочки, даже не сбросил скорость. Анна умерла почти сразу, а водитель скрылся с места происшествия. «Потом уже его обнаружили дома сотрудники ДПС в стельку пьяным», – сказала Екатерина.

Шубину было предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальный срок лишения свободы – 12 лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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