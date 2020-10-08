Пьяного водителя, насмерть сбившего 15-летнюю девочку, оставили под арестом

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты Дениса Шубина, которого обвиняют в том, что в сентябре он в нетрезвом виде сбил 15-летнюю девочку, а потом скрылся с места происшествия.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облсуда, адвокат Шубина просил изменить своему подзащитному арест на меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако судья апелляционной инстанции оставил решение Карпинского городского суда без изменения. Под стражей Денис Шубин пробудет по 12 ноября 2020 года.

Напомним, 12 сентября в городе Волчанске под колесами кроссовера, за рулем которого был пьяный водитель, погибла 15-летняя Анна. Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако был быстро найден и задержан. Им оказался предприниматель Денис Шубин. Ему уже предъявили обвинение по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Родственники погибшей девочки заявили, что намерены добиваться, чтобы его осудили по всей строгости, передает «Новый День». «Но нашу Анютку это не вернет. В голове не укладывается, что это произошло в маленьком городке, где на дорогах полторы машины ездит. Не садитесь пьяными за руль! Родители, вдолбите это в головы своим детям. Страдают ни в чем неповинные люди. Жизнь нашей Анютки только начиналась, ей было всего 15 лет», – сказала ее двоюродная сестра Екатерина.

Екатеринбург, Волчанск, Елена Владимирова

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