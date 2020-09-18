В Волчанске похоронили 15-летнюю девочку. Ее сбил пьяный водитель, скрывшийся с места ДТП

В среду в Волчанске похоронили 15-летнюю Анну. Девочка погибла под колесами кроссовера, за рулем которого был пьяный водитель. Мужчина скрылся с места происшествия, однако был быстро найден и задержан.

Как сообщил «Новому Дню» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, 42-летнему водителю предъявили обвинение по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. «Органы СКР обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с доводами Следственного комитета», – сказал Шульга.

Расследование уголовного дела продолжается. Родственники погибшей девочки заявили, что намерены добиваться, чтобы его осудили по всей строгости, передает «Новый День». «Но нашу Анютку это не вернет. В голове не укладывается, что это произошло в маленьком городке, где на дорогах полторы машины ездит. Не садитесь пьяными за руль! Родители, вдолбите это в головы своим детям. Страдают ни в чем неповинные люди. Жизнь нашей Анютки только начиналась, ей было всего 15 лет», – сказала ее двоюродная сестра Екатерина.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.20

Мастера дождевой канализации: «Ливневка справлялась, но вода сразу не уходила. Надо всегда ждать» (ФОТО). / В Екатеринбурге судят газонокосильщика, который заживо сжег бригадира. / В минЖКХ опровергли заявление Высокинского о мусорном заводе в Дегтярске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»