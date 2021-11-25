В Екатеринбурге снова проблемы с вакциной от коронавируса (ФОТО)

В некоторых пунктах вакцинации Екатеринбурга снова возникли проблемы со «Спутником Лайт», который рекомендован прививающимся повторно или тем, кто перенес коронавирус.

Как рассказала «Новому Дню» жительница города Ольга, сегодня днем эта вакцина закончилась в «Гринвиче». Посетителей об этом предупреждают табличкой на столе, где можно записаться в очередь. А охранник при этом сообщил, что закончился и первый компонент «Спутника V».

Добавим, в начале ноября «Спутник Лайт» исчез даже из платных прививочных кабинетов, власти не знали, когда Москва направит в регион очередную партию. Вакцина стала поступать с 14 ноября, несколько дней назад оперштаб отчитался, что привезли еще 50 тысяч доз, которые должны распределить по пунктам вакцинации.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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