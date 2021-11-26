«Автомобилист» благодаря хет-трику Макеева обыграл «Адмирал»

Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде уверенно переиграл «Адмирал». Матч во Владивостоке завершился со счетом 5:1 в пользу уральцев.

Первую шайбу «Автомобилист» забросил в середине первого периода – точным броском отметился Алексей Макеев. Вторая двадцатиминутка выдалась бурной: Макеев оформил дубль в первой же смене, а спустя шесть минут Патрис Кормье воспользовался ошибкой хозяев и довел счет до 3:0. Но впоследствии «Автомобилист» получил четыре удаления подряд, одно из которых удалось реализовать «Адмиралу». Единственный гол своей команды забил Микс Индрашис. Третий период екатеринбуржцы провели более дисциплинировано и добились преимущества. На 55-й минуте Макеев оформил хет-трик, а в конце встречи в пустые ворота «Адмирала» забил Андрей Бочаров.

Победа во Владивостоке позволила екатеринбуржцам остаться в восьмерке сильнейших команд Восточной конференции. Следующий матч «Автомобилист» проведет 28 ноября в Новосибирске, где сыграет против местной «Сибири».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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