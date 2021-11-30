«Автомобилист» уволил канадского тренера после затяжной серии поражений

Канадский специалист Билл Питерс покидает пост главного тренера хоккейного клуба «Автомобилист». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Команда проиграла 7 из 9 последних матчей в чемпионате КХЛ. Сейчас «Автомобилист» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 34 очка в 33 матчах.

Новым главным тренером «Автомобилиста» назначен Николай Заварухин. Контракт с ним действует до 30 апреля 2023 года. Ранее Заварухин работал ассистентом главного тренера команды. Он входил в тренерский штаб «Автомобилиста» в 2017-2019 годах, затем на протяжении двух сезонов работал главным тренером «Сибири», после чего летом 2021 года вновь вернулся в Екатеринбург.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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