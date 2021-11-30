141 незаконную автостоянку ликвидировали власти Екатеринбурга за этот год

За 2021 год в Екатеринбурге ликвидирована 141 несанкционированная автостоянка.

По информации мэрии, до 2021 года нарушителей привлекали к административной ответственности. Теперь владельцам незаконных стоянок выдается акт о нарушении и требование самим убрать охранную будку и шлагбаум. В случае отказа эти объекты перемещают на штрафную площадку. У собственника есть шесть месяцев, чтобы вернуть объекты себе, иначе они становятся бесхозными. Со злостными нарушителями работает уже полиция – владельцев стоянок штрафуют.

Всего сейчас в городе действует 229 огороженных платных автостоянок. В администрации «Новому Дню» пояснили, что регулярный контроль за возникновением новых незаконных точек осуществляет земельный комитет Екатеринбурга.

При этом осложняют жизнь горожанам не только незаконные парковки, но пробки. Одна из причин их появления – неправильно припаркованные автомобили. За два последних месяца эвакуаторы вывезли 140 машин.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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