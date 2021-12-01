На школьную стройку в Екатеринбурге заложено 1,7 миллиарда рублей

В 2022 году администрация Екатеринбурга потратит на школьное строительство 1,7 млрд руб. Эти деньги будут распределены на пять объектов: школа в квартале № 10 Академического района, школа № 40 на улице Мичурина, гимназия № 120 на улице Степана Разина, новый корпус столовой школы № 106 и образовательный центр в микрорайоне Мичуринском. Как сообщалось, открытие новой школы в Академическом и реконструкция трех существующих учебных заведений даст 3725 учебных мест.

Напомним, в мэрии обеспокоены, что после этого прекратится финансирование школьной стройки. В будущем Федерация предлагает муниципалитетам либо брать инфраструктурные кредиты, либо заключать концессии с застройщиками. В обоих случаях траты бюджета увеличатся. При этом Екатеринбург остро нуждается в новых школах, так как к 2024 году в мегаполисе будет уже более 206 тысяч школьников, а самый массовый набор первоклассников ожидается в следующем году.

Траты на строительство детских садов в Екатеринбурге в разы меньше. В 2022 году в бюджете заложено 107 миллионов рублей. Большая часть денег пойдет на возведение детского сада в жилом комплексе «Изумрудный бор» в Мичуринском.

Добавим, что общие расходы на образование в Екатеринбурге составят 27,1 миллиарда рублей. Сегодня проект бюджета-2022 прошел согласование в профильной комиссии городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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